Ippodromo Caprilli stasera la prima riunione di corse | la lista dei partenti e i pronostici

Stasera, giovedì 12 giugno, l'ippodromo Federico Caprilli di Livorno riaccende i motori con la prima emozionante riunione della stagione estiva. Sei corse di grande spettacolo, partenza alle 20.28 e cancelli aperti già alle 19, promettono un evento imperdibile per gli appassionati. Scopri la lista dei partenti e i pronostici, perché ogni corsa potrebbe riservare sorprese e vincitori sorprendenti. Preparati a vivere un'altra notte all'insegna dell’adrenalina e del talento e...

Stasera, giovedì 12 giugno, riparte l'attività dell'ippodromo Federico Caprilli di Livorno con la giornata inaugurale della stagione estiva: sei corse in programma con inizio alle 20.28 e apertura dei cancelli alle 19. L'ok definitivo è arrivato al termine del sopralluogo effettuato lunedì 9. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Ippodromo Caprilli, stasera la prima riunione di corse: la lista dei partenti e i pronostici

Ippodromo Caprilli, stasera la prima giornata di corse: la lista dei partenti e i pronostici; Ippodromo Caprilli, pista ok e via libera alle corse: prima riunione giovedì 12 giugno in notturna; Corse dei cavalli: oggi alle 14 al Caprilli terza riunione.

Ippodromo Caprilli, corsa contro il tempo per garantire l'apertura del 12 Da gioconews.it: In vista del sopralluogo di ministero dell'Agricoltura e fantini di lunedì 9 giugno, all'ippodromo Caprilli di Livorno fervono i lavori per risolvere le criticità.