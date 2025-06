Io non ti abbandono la campagna contro l’abbandono di animali

Il Comune di Grottolella si impegna con passione nella campagna “Io non ti abbandono”, un gesto concreto per salvaguardare gli animali e combattere ogni forma di crudeltà e maltrattamento. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una comunità più responsabile e compassionevole, in cui il rispetto per gli esseri viventi è un valore fondamentale. L’amministrazione comunale, inoltre, sposa appieno…

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Grottolella rilancia la campagna di sensibilizzazione "Io non ti abbandono" verso la tutela degli animali e di contrasto a tutti gli arti di crudeltà, di abbandono e di maltrattamenti degli animali d'affezione. L'impegno della amministrazione comunale, finalizzato al contrasto alla pratica illegale dell'abbandono di cani e gatti, è costante e senza soste. L'amministrazione comunale, inoltre, sposa appieno la nuova normativa approvata di recente in Parlamento, che prevede pene più severe ed esemplari per chi compie atti di crudeltà, abbandono e maltrattamenti nei confronti degli amici a quattro zampe.

Donna lancia due gattini dal finestrino della sua auto, mentre era in corsa sull’autostrada. Denunciata per abbandono e atti di crudeltà contro gli animali - Una donna di 30 anni, originaria di Avellino, è stata denunciata per abbandono e crudeltà verso gli animali dopo aver gettato due gattini appena nati dal finestrino della sua auto in corsa sull'autostrada A16.

Plaudo all’approvazione in Senato del disegno di legge che rafforza le tutele penali contro i reati verso gli animali. Un passo avanti importante: per la prima volta, infatti, la legge riconosce la tutela diretta degli animali, superando l’idea che questi siano solo og Vai su Facebook

