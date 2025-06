Io non sarei esce il nuovo album di Alessandra Amoroso

Un viaggio emozionante attraverso le molteplici sfumature di Alessandra Amoroso, un’artista che con “Io non sarei” torna a stupire dopo quattro anni. Venerdì 13 giugno, preparatevi ad immergervi in un universo musicale ricco di influenze, dal pop al soul, passando per la musica latina. Un progetto che celebra l’unicità dell’artista, regalando un’esperienza sonora coinvolgente e autentica. Questo album è...

MILANO – A quattro anni dall’ultimo disco, venerdì 13 giugno esce “Io non sarei” (EpicSony Music), il nuovo album di Alessandra Amoroso che sarà disponibile in versione cd e vinile. “IO NON SAREI”, che vede la direzione artistica di ZEF, è un disco eterogeneo che mette in risalto le diverse sfumature di Alessandra: un progetto con una sola anima ma con sound e influenze diverse, dalla musica latina, al pop, passando per il soul. Questo album è il punto di partenza di un nuovo viaggio musicale dell’artista, prima parte di un progetto più ampio, e rappresenta la presa di coscienza che non c’è nulla da dimostrare, e che il vero cambiamento avviene quando si smette di rincorrere un’ideale che non esiste e si abbraccia la realtà, ogni giorno, nella vita vera, guardando dentro se stessi e facendo spazio a ciò che il futuro riserva. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Io non sarei”, esce il nuovo album di Alessandra Amoroso

In questa notizia si parla di: sarei - esce - album - alessandra

#Musica - Alessandra Amoroso domani esce il nuovo album "Io non sarei" #Eventi #Cultura #Musica #Album #AlessandraAmoroso #IoNonSarei #NanoTV Vai su Facebook

#Musica - Alessandra Amoroso: domani esce il nuovo album "Io non sarei" #Eventi #Cultura #Musica #Album #AlessandraAmoroso #IoNonSarei #NanoTV Vai su X

Il 13 giugno esce Io non sarei, il nuovo album di Alessandra Amoroso; Alessandra Amoroso incontra i fan e firma le copie dell'album: Io non sarei; Esce Io non sarei, il nuovo album di Alessandra Amoroso.

Il 13 giugno esce “Io non sarei”, il nuovo album di Alessandra Amoroso Lo riporta msn.com: ROMA (ITALPRESS) – A quattro anni dall’ultimo disco, venerdì 13 giugno, esce “Io non sarei” (Epic / Sony Music) il nuovo album di Alessandra Amoroso che sarà disponibile in versione cd e vinile.