Io mi faccio una doccia a settimana la puzza fa parte della vita della normalità Le mutande? Una o due volte a settimana | così Giuseppe Cruciani all’Isola dei Famosi

Un’ Isola dei Famosi che traballa ma non crolla, almeno a livello di share. L’edizione condotta da Veronica Gentili nella puntata di ieri ha totalizzato il 15% con 1.799.000. A tenere banco in studio c’era anche Giuseppe Cruciani che no, non è un naufrago eliminato. Andiamo con ordine, le concorrent i Teresanna Pugliese, Chiara Balistreri e Patrizia Rossetti sono state sottoposte a una sfida disgustosa (blatte e scarafaggi in una teca in cui mettere una mano, bevande dal sapore che si suppone tremebondo) per riuscire a fare una doccia. Inutile dire che dopo del tempo trascorso sull’Isola ne avessero voglia e bisogno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it