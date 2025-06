Io che di scosse ne so più di un elettrauto coi crampi

Ricordi le prime scintille di avventura che ci hanno segnato? Quei momenti in cui ogni scossa sembrava un brivido di libertà, un battito di cuore tra innocenza e rischi. Come quei giorni in cui, con occhi spalancati e mani tremanti, fronteggiavamo il mondo senza paura, pronti a vivere ogni emozione intensamente. E proprio da qui nasce la voglia di raccontare storie che accendono, sorprendono e coinvolgono, perché ogni esperienza diventa un ricordo indelebile.

Ai miei tempi, quando la corrente si chiamava 125, e se t'attaccavi pigliavi 'na scossa che ti faceva ballà come Celentano ma senza murire. a meno che unn'eri dentro a 'na vasca piena d'acqua salata. E lì. pace all'anima tua. C'avevo sì e no cinque anni, fresco di botte dalla mamma, che mi buttai dalla terrazza co' due ombrelli in mano, tipo paracadutista della domenica. Finì nell'orto, per fortuna vangato fresco e inzaccherato da un acquazzone che manco Noè. E lì, tutto inzaccherato e bagnato, venni usato come conduttore umano — sì, tipo filo de rame — da mio fratello, 'na specie di piccolo Frankenstein de' poveri, che a otto anni già costruiva radio a galena e faceva esperimenti che nemmeno la Nasa.