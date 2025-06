Inzaghi saccheggia l’Inter | due titolari pronti a raggiungerlo c’è l’offerta

In un clima di rinnovamento all’Inter, Inzaghi ha deciso di lasciare il club, aprendo le porte a nuove sfide e a un nuovo corso sotto la guida di Chivu. Tra partenze e arrivi, i nomi di calciatori pronti a seguire l’allenatore sono già sul tavolo, con offerte concrete che fanno vibrare il cuore nerazzurro. La rivoluzione è alle porte, ma cosa riserverà il futuro?

La società nerazzurra ha dato vita al nuovo corso targato Chivu: tra i big della rosa può andare Calhanoglu, individuato già il sostituto (Ansa Foto) – SerieAnews Definirla rifondazione è forse eccessivo ma di sicuro si può sostenere come l'aria di cambiamento sarà palpabile alla Pinetina. Simone Inzaghi ha lasciato dopo un quadriennio ed una stagione completamente da dimenticare se ci limitiamo ai risultati. La Coppa Italia sfumata in semifinale, lo scudetto all'ultima giornata e la finale di Champions League persa malamente contro il PSG: insomma, un Triplete al contrario per i nerazzurri.