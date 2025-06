Inzaghi Al Hilal il mercato adesso è un flop | solo rifiuti per l’ex Inter le promesse scricchiolano

Inzaghi all’Al Hilal continua a far discutere: il mercato saudita si rivela un flop, con molte promesse non mantenute e messi da parte i sogni di rinforzi importanti. La delusione cresce tra i tifosi e l’allenatore, che sperava in acquisizioni di peso prima della conclusione della finestra di mercato. Resta da capire se nelle ultime ore arriveranno novità o se il progetto si trasformerà in un’occasione mancata.

L' Al Hilal non è riuscito a soddisfare le aspettative di Simone Inzaghi, che auspicava almeno due rinforzi entro il 10 giugno, termine ultimo della finestra di mercato speciale riservata ai club impegnati nel Mondiale per Club. Dopo il rifiuto categorico di Victor Osimhen, che ha declinato l'offerta proveniente dall'Arabia Saudita, la società saudita ha rivolto lo sguardo al mercato italiano, puntando con decisione su Nuno Tavares della Lazio e Angelino della Roma per rinforzare la fascia sinistra.

