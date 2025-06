Intrecci politica e imprenditoria i professionisti a rischio sospensione davanti al giudice

Intrecci di politica e impresa scuotono Lecce, dove professionisti rischiano la sospensione davanti al giudice. Nell’ambito di un’indagine che svela un presunto gruppo di potere coinvolto in pratiche amministrative compromesse, si sono svolti oggi gli ultimi interrogatori preventivi. Un’inchiesta che mette in discussione il delicato equilibrio tra affari e corruzione, rivelando come interessi illeciti possano influenzare progetti strategici per la città . La verità sta emergendo, lasciando intravedere un quadro complesso e inquietante.

LECCE - Si sono tenuti nella tarda mattinata di oggi gli ultimi interrogatori preventivi scaturiti dall'inchiesta su un presunto gruppo di potere che avrebbe condizionato le pratiche amministrative in merito a progetti immobiliari e turistici, spesso finanziati con fondi pubblici, in cambio di un.

