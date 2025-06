Intitolato a Maria Sartore il casello di via Celletta dell’Olio inaugurato dopo i lavori di riqualificazione

Giovedì 12 giugno, il casello dell’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino in via Celletta dell’Olio è stato ufficialmente inaugurato, dopo un’importante riqualificazione finanziata dal PNRR con 450mila euro. Intitolato a Maria Sartore, questo spazio rinasce come sede del progetto “Housing First”, simbolo di innovazione sociale e rinascita urbana. Un esempio tangibile di come il recupero del patrimonio possa trasformarsi in opportunità per la comunità, promuovendo inclusione e speranza.

È stato inaugurato giovedì pomeriggio, 12 giugno, il casello dell’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino in via Celletta dell’Olio dopo l’intervento di riqualificazione – finanziato dal Pnrr per 450mila euro – finalizzato ad ospitare il progetto “housing first”. L’immobile – che si trova in via. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Intitolato a Maria Sartore il casello di via Celletta dell’Olio, inaugurato dopo i lavori di riqualificazione

In questa notizia si parla di: casello - celletta - olio - inaugurato

Santarcangelo. Giovedì 12 giugno l’inaugurazione del casello di via Celletta dell’Olio lungo l’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino Vai su Facebook

Intitolato a Maria Sartore il casello di via Celletta dell’Olio, inaugurato dopo i lavori di riqualificazione; Giovedì 12 giugno l’inaugurazione del casello di via Celletta dell’Olio lungo l’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino; Housing first all'ex casello della Santarcangelo-Urbino. Giovedì l'inaugurazione.

Housing first all'ex casello della Santarcangelo-Urbino. Giovedì l'inaugurazione Si legge su newsrimini.it: Urbino in via Celletta dell’Olio, destinato a ospitare nuovi alloggi dedicati al progetto di housing first: l’inau ...