interventi agli argini del crostolo stanziati oltre 8 milioni per i lavori

Dopo i danni causati dalle recenti esondazioni, le autorità hanno stanziato oltre 8 milioni di euro per interventi agli argini del Crostolo. Nonostante le abbondanti precipitazioni abbiano rallentato, i lavori di rinforzo e protezione idraulica proseguono senza sosta nell’area del torrente e dei suoi affluenti, per garantire sicurezza e prevenzione. La ripresa delle attività rappresenta un passo fondamentale verso la tutela del territorio e delle comunità coinvolte.

Le abbondanti precipitazioni dei mesi invernali e di inizio primavera hanno rallentato ma non fermato l'attività dei cantieri attivati per il rinforzo degli argini e delle protezioni idrauliche nell'area del torrente Crostolo e dei suoi affluenti. Una serie di interventi più che mai necessari dopo i cedimenti arginali e le esondazioni avvenute a ottobre nella Bassa, in particolare tra Bagnolo, Cadelbosco e Santa Vittoria di Gualtieri. Dopo i lavori di emergenza per far fronte al crollo degli argini di Crostolo, Canalazzo Tassone e Cavo Cava, si è provveduto ad ulteriori interventi per un valore complessivo di oltre otto milioni di euro.