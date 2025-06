Interruzione totale linea Ferrovia della Valsugana e autosostituzioni

La Provincia comunica che, dal 16 giugno al 6 luglio, la linea ferroviaria della Valsugana sarà interamente chiusa per lavori di elettrificazione. Durante questo periodo, tutte le corse saranno autosostituite tra Trento e Bassano del Grappa, garantendo comunque il collegamento tra le due città. Un’occasione per i viaggiatori di scoprire nuove soluzioni e aggiornamenti sui servizi, assicurando sicurezza e efficienza in un momento di importante sviluppo infrastrutturale.

La Provincia informa che, per consentire il proseguimento dei lavori di elettrificazione attualmente in corso lungo la Ferrovia della Valsugana, nel periodo dal 16 giugno al 6 luglio, la linea sarà totalmente chiusa e tutte le corse saranno autosostituite lungo il percorso Trento - Bassano del.

In questa notizia si parla di: linea - ferrovia - valsugana - interruzione

