Interferenze sull’ex Ilva la denuncia del ministro Urso

Il futuro dell’ex Ilva di Taranto è in bilico tra impegno statale e tensioni nascoste. Il ministro Urso assicura che le risorse non mancano, ma sorge il sospetto di “interferenze” che minano il percorso di rilancio. Quali sono i fattori che ostacolano la cessione e quale impatto avranno sulla ripresa industriale italiana? È fondamentale fare luce su queste criticità per garantire un futuro sostenibile e stabile al settore.

Il ministro dell'Industria e del Made in Italy Adolfo Urso ha garantito che lo Stato sta mettendo a disposizione del progetto dell'ex Ilva tutte le risorse necessarie, ma ha anche dichiarato che ci sarebbero state "interferenze" dopo che il governo ha scelto l'offerta di Baku Steel per cercare di finalizzare la cessione degli impianti di Acciaierie d'Italia, in primis quello di Taranto. Al momento, però, a bloccare il negoziato sarebbe principalmente la mancanza di una particolare certificazione ambientale, senza la quale l'impianto non è in grado di riprendere la produzione. Di conseguenza l'accordo con Baku Steel non può concludersi.

