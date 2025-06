Inter tra Bernabé e Rovella | nuove sirene dall'Arabia per Chalanoglu

L'Inter si trova al centro di un corteggiamento internazionale, con nuove sirene provenienti dall'Arabia per Hakan Calhanoglu. Il talento turco, già protagonista in nerazzurro, sarebbe oggetto di interesse da più parti, aprendo uno scenario ricco di possibili colpi di scena. La sfida tra ambizioni sportive e opportunità lucrative potrebbe cambiare le carte in tavola: cosa riserverà il futuro a questo giocatore chiave?

