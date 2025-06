Inter tanto Parma nel nuovo corso di Chivu Cresce l’interesse

L’Inter si candida come protagonista del calciomercato, puntando gli occhi su un talento emergente: Ange-Yoan Bonny. Il giovane attaccante del Parma, classe 2003, ha attirato l’attenzione di Ausilio e Marotta con le sue prestazioni decisive in Serie A. Con Chivu pronto a fare la differenza, il club nerazzurro si prepara a rafforzare l’attacco, mantenendo vive le speranze di un colpo che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione.

L’Inter ha deciso: gli occhi sono tutti su Bonny. L’attaccante del Parma resta in cima alla lista di Ausilio e Marotta. Chivu potrebbe essere l’uomo in più per un suo eventuale arrivo. INTERESSE – L’ Inter accelera sul mercato e punta dritto su un nuovo talento per rinforzare l’attacco: si tratta di Ange-Yoan Bonny, classe 2003, reduce da una stagione positiva con il Parma in Serie A e protagonista della salvezza dei ducali nel massimo campionato italiano. Bonny è un profilo che piace da tempo alla dirigenza nerazzurra, ma l’interesse è cresciuto ulteriormente con l’arrivo in panchina di Cristian Chivu, che lo ha già allenato brevemente nella parentesi di Parma e ne conosce bene caratteristiche e potenziale. 🔗 Leggi su Inter-news.it