Inter svelata la seconda maglia 2025-26 | ecco quando esordirà

L’attesa è finita: l’Inter svela la seconda maglia 2025-26, pronta a salire sul campo in occasione del Mondiale per Club. Realizzata in collaborazione con Nike, questa divisa innovativa sarà indossata dai nerazzurri a Los Angeles contro il Monterrey. I tifosi possono già immaginare le emozioni e la passione che trasmetterà questa nuova creazione. Segui le ultime notizie e preparati a vivere un’altra stagione all’insegna dello stile e della determinazione nerazzurra!

