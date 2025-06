Inter sfondo americano! A breve arriva la dirigenza

L’Inter ha già varcato l’oceano, sbarcando negli Stati Uniti per la storica prima edizione del Mondiale per Club FIFA. Mentre il gruppo cavalca l’entusiasmo e si prepara alla sfida, la dirigenza arriverà a breve, portando con sé strategie e ambizioni. Restate con noi: l’avventura americana dei nerazzurri sta per entrare nel vivo, promettendo emozioni e grandi obiettivi.

L’Inter nella mattinata di mercoledì è volata verso gli Stati Uniti d’America per il Mondiale per Club. Marotta e Ausilio invece, rimasti a Milano, arriveranno nei prossimi giorni. OLTREOCEANO – L’Inter, a partire da mercoledì sera, è ufficialmente sbarcata negli gli Stati Uniti, dove prenderà parte alla prima storica edizione del nuovo Mondiale per Club targato FIFA. Il gruppo squadra è decollato nella giornata di mercoledì, diretto verso la California, sede della preparazione dei nerazzurri nei giorni che precederanno l’esordio nella competizione. Cristian Chivu, da poco insediatosi come nuovo allenatore, guiderà la squadra in questa fase di ambientamento e rifinitura, prima del debutto previsto per la prossima settimana al Rose Bowl Stadium di Los Angeles dove i nerazzurri giocheranno la prima partita dei gironi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, sfondo americano! A breve arriva la dirigenza

