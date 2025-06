Inter primo allenamento nel centro sportivo di Los Angeles | si attende l’arrivo degli ultimi nazionali

L’Inter dà il via alla sua avventura americana, sbarcando a Los Angeles per il Mondiale per Club. I nerazzurri, arrivati con entusiasmo, si preparano al primo allenamento nel centro sportivo scelto per l’evento, mentre si attende con ansia l’arrivo degli ultimi nazionali. Con una squadra determinata e un'ambizione crescente, i campioni si preparano a scrivere un nuovo capitolo di gloria. L’attesa ora si concentra sull’arrivo completo della rosa, pronto a fare la differenza sul palcoscenico mondiale.

Inter, i nerazzurri sono arrivati negli Stati Uniti, dove prenderanno parte al Mondiale per Club: oggi primo allenamento a Los Angeles. L’ Inter ha ufficialmente avviato la sua avventura nel Mondiale per Club: la squadra di Cristian Chivu è sbarcata negli Stati Uniti e oggi terrà il primo allenamento presso il centro sportivo di Los Angeles selezionato per l’evento. Nella giornata di domani è previsto l’arrivo degli altri giocatori reduci dal ritiro con le proprie Nazionali. DAL CORRIERE DELLO SPORT – «Dopo un lungo volo l’Inter è atterrata ieri sera a Los Angeles, dando il via all’operazione Mondiale per Club negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, primo allenamento nel centro sportivo di Los Angeles: si attende l’arrivo degli ultimi nazionali

In questa notizia si parla di: inter - primo - allenamento - angeles

Cesena Inter Primavera LIVE 0-0: primo squillo dei nerazzurri con Re Cecconi - Cesena e Inter Primavera si affrontano in un match decisivo per chiudere la regular season del campionato Primavera 1 2024/25.

A poco più di una settimana dal clamoroso 5-0 in finale di Champions, l’Inter torna in campo con qualche volto nuovo. Uno su tutti? Cristian Chivu a guidare l’allenamento ? Vai su Facebook

Secondo giorno di allenamento per l’Inter agli ordini di Chivu Vai su X

Inter, oggi primo allenamento a Los Angeles: domani l’arrivo degli ultimi nazionali; L'Inter è atterrata a Los Angeles: quartier generale a Beverly Hills. Oggi il primo allenamento; L' vola a Los Angeles: inizia l'avventura Mondiale.

L'Inter è atterrata a Los Angeles: quartier generale a Beverly Hills. Oggi il primo allenamento Da gazzetta.it: Clima teso negli Usa, un evento pubblicitario dei nerazzurri è stato cancellato per ragioni di sicurezza.