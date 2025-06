Inter presentata la seconda maglia per la stagione 2025 2026 | l’esordio sarà al Mondiale per Club con il Monterrey

L’Inter svela la sua seconda maglia per la stagione 2025/2026, un capolavoro di innovazione e stile. Dopo aver mostrato la maglia Home, il club nerazzurro sorprende ancora con un design audace e colorato, pronto a brillare sul campo e al Mondiale per club contro il Monterrey. La nuova Away incarna l’essenza della creatività interista: quattro colori distintivi che raccontano una storia di passione e tradizione. Un vero e proprio simbolo di orgoglio e innovazione.

Inter, il club nerazzurro ha lanciato la nuova maglia Away: l’esordio sarà subito al Mondiale per club con il Monterrey. Dopo aver già presentato la maglia Home della stagione 20252026, l ‘Inter ha lanciato quest’oggi sul proprio sito ufficiale e sui social la seconda maglia nerazzurra. Si tratta di una maglia innovativa, con forme particolari e ben quattro colori differenti. Il nuovo design della maglia, come descritto dal club trasmette visivamente i valori fondanti del club: inclusione e diversità. Per vederla indossata in campo, i tifosi nerazzurri non dovranno aspettare l’inizio della prossima stagione ma solo pochi giorni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, presentata la seconda maglia per la stagione 2025/2026: l’esordio sarà al Mondiale per Club con il Monterrey

In questa notizia si parla di: maglia - seconda - stagione - esordio

Giro d'Italia, nella seconda tappa pugliese la terza meraviglia di Pedersen: la maglia rosa vince al fotofinish - Nel Giro d'Italia 2025, Mads Pedersen si conferma protagonista della corsa, conquistando la sua terza vittoria nella seconda tappa pugliese.

UFFICIALE - FC Internazionale Milano e Nike lanciano oggi la Maglia Home per la stagione 2025/26, che rende omaggio all’identità del Club nerazzurro. La nuova maglia home farà il suo esordio non per Inter-Monterrey ma per la seconda partita del Mondial Vai su Facebook

L'Inter presenta la seconda divisa per la stagione 2025/2026: l'esordio della maglia Away al Mondiale per Club con il Monterrey; Primavera – Pavesi: “L’esordio in Azzurro un’emozione indescrivibile”; Inter, svelata la seconda maglia per la stagione 2024/2025: le foto.

UFFICIALE – Inter, ecco la seconda maglia 2025-26: esordirà contro il Monterrey, tutte le foto Riporta fcinter1908.it: Alla vigilia dell’inizio dell’avventura alla FIFA Club World Cup 2025, Inter e Nike presentano la nuova Maglia Away per la stagione 2025/26 ...