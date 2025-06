Inter occhi sulla difesa | esperienza e freschezza per il futuro del reparto arretrato

Inter occhi sulla difesa: tra esperienza e freschezza, il futuro del reparto arretrato si definisce con nuove idee. Con De Vrij e Acerbi pronti a garantire solidità , l’Inter cerca giovani talenti per aggiungere entusiasmo e prospettive future alla linea difensiva. Due nomi sono già sul tavolo, pronti a rinforzare il gruppo e preparare la squadra alle sfide che verranno. La strategia nerazzurra mira a un mix vincente di esperienza e innovazione, per continuare a competere ai massimi livelli.

L'Inter è in cerca di nuovi giocatori per rinforzare il reparto difensivo. Due nomi vengono al momento accostati ai nerazzurri. GIOVANE DI ESPERIENZA – L' Inter al momento, come difensori, centrali può fare affidamento su Stefan De Vrij (33) e Francesco Acerbi (37). Il difensore della nazionale è stato fuori quasi 2 mesi tra novembre e dicembre e De Vrij ha dovuto sostenere il reparto difensivo ininterrottamente in quel periodo. L'Olandese, in quel delicato frangente,. ha risposto benissimo ed ha aiutato la squadra a ricompattarsi. Nella passata stagione si sono fermati per infortunio sia Benjamin Pavard che Yann Bisseck.

