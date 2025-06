Inter l’alternativa di Dumfries | c’è l’ok di Chivu

L'Inter cerca un'alternativa valida a Dumfries per rafforzare il suo tasso tecnico. Con Chivu scelto dal presidente Marotta come nuovo allenatore, l’obiettivo è puntare in alto con un cambio strategico e di qualità. La sua esperienza nelle giovanili nerazzurre e il passato alla guida del Parma lo rendono la soluzione ideale per un progetto ambizioso. Un innesto che promette di portare nuova forza e determinazione in casa Inter, aprendo una stagione ricca di possibilità.

Nuova idea per incrementare il tasso tecnico dell’Inter. Dumfries ha bisogno di un’alternativa valida: ecco la soluzione immediata in Serie A Chivu è stato scelto dal presidente Marotta per il post Simone Inzaghi. Una decisione immediata per puntare in alto nonostante la sua giovane età dopo l’esperienza alla guida del Parma. Conosce molto bene l’ambiente nerazzurro per aver guidato le giovanili: ora arriverà un nuovo innesto di forza e qualità per il 3-5-2. – Lapresse – calciomercato.it L’Inter è pronta a scendere in campo per le prime sfide del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, l’alternativa di Dumfries: c’è l’ok di Chivu

