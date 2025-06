Inter il sostituto di Calhanoglu | scambio con la Lazio

L’Inter si prepara a rivoluzionare il suo attacco: Calhanoglu potrebbe lasciare i nerazzurri in vista della prossima stagione, aprendo le porte a un affare clamoroso con la Lazio. Un possibile scambio che scuote il calcio di Serie A, mentre i nerazzurri si concentrano sulla nuova avventura sotto la guida di Chivu, tra impegni mondiali e ambizioni di rilancio. La sessione di mercato promette colpi di scena inattesi: sarà un’estate da vivere con attenzione.

Calhanoglu è pronto anche all’addio in vista della prossima stagione. Spunta il nuovo affare dalla Capitale per uno scambio sensazionale con la Lazio: l’intreccio da urlo Saranno giorni intensi per iniziare ufficialmente il nuovo percorso con Chivu. L’Inter sarà impegnata al Mondiale per Club dopo la delusione in finale di Champions League. Subito è arrivato il tempo di ripartire senza pensare più alla gestione di Simone Inzaghi. L’allenatore romeno avrà quasi tutta la rosa a disposizione, ma occhio alla possibile cessione di Calhanoglu: spunta lo scambio decisivo con la Lazio. Calciomercato Inter, il sostituto di Calhanoglu: svolta da Roma – Lapresse – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it