Inter il retroscena | giocatori a pezzi dopo la finale di Champions Chivu fissa i colloqui

Dopo la delusione della finale di Champions, i giocatori nerazzurri sembrano a pezzi. Cristian Chivu, nuovo allenatore, si prepara a fissare incontri individuali per risollevare il morale e ricostruire l’entusiasmo. L’Inter sta affrontando una sfida più grande di quella sportiva: ritrovare la fiducia persa e riscrivere il suo destino. Il vero banco di prova? La forza mentale della squadra, che Chivu sta prontamente cercando di riaccendere.

per risollevare il finale dei nerazzurri. L' Inter ha intrapreso l'avventura del Mondiale per Club negli Stati Uniti, ma il primo vero avversario da affrontare non sarà sul campo, bensì nella mente dei giocatori. Il compito più urgente e delicato per il neo-allenatore Cristian Chivu è di natura squisitamente psicologica: rialzare una squadra che, dopo la cocente delusione della finale di Champions League, è letteralmente "a terra" dal punto di vista mentale. L'approccio psicologico di Chivu: colloqui individuali e feeling con il gruppo.

