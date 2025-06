Inter ecco la nuova maglia da trasferta

L’Inter si prepara a stupire anche in trasferta con la sua nuova maglia per la stagione 2025-2026, svelata da Nike e Nerazzurri in vista del Mondiale per Club. Un design innovativo che unisce stile e tradizione, pronto a portare i tifosi alla conquista di nuovi traguardi. Scopriamo insieme le caratteristiche di questa maglietta che promette di diventare un’icona.

L’Inter e la Nike hanno diffuso le immagini della nuova maglia da trasferta per la stagione 2025-2026, che debutterà al Mondiale per Club. Ecco il comunicato della società nerazzurra sul proprio sito ufficiale. “ Alla vigilia dell’inizio dell’avventura nerazzurra alla FIFA Club World Cup 2025, Inter e Nike presentano la nuova Maglia Away L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, ecco la nuova maglia da trasferta

