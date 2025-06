Inter De Zerbi | Non mi hanno mai chiamato Su Luis Henrique…

Roberto De Zerbi, tra i nomi più caldi del calcio italiano, ha recentemente smentito ogni contatto con l’Inter nel corso del podcast “Supernova” di Alessandro Cattelan. L’ex allenatore di Sassuolo e Brighton ha rivelato di non aver mai ricevuto una chiamata ufficiale, aggiungendo dettagli sul suo futuro e sul talentuoso Luis Henrique. La sua sincerità alimenta le attese e i rumors sul suo possibile prossimo passo nel mondo del calcio.

L’allenatore italiano Roberto De Zerbi è stato ospite da Alessandro Cattelan nel suo podcast “Supernova”. L’ex tecnico di Sassuolo e Brighton ha parlato di diverse tematiche soffermandosi anche sul suo possibile approdo in nerazzurro in queste ultime settimane. Secondo diverse voci infatti, De Zerbi era una delle piste più calde L'articolo Inter, De Zerbi: “Non mi hanno mai chiamato. Su Luis Henrique.” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, De Zerbi: “Non mi hanno mai chiamato. Su Luis Henrique…”

#DeZerbi: "Io all'#Inter? Non mi hanno mai chiamato. #LuisHenrique è bravo, ma San Siro è San Siro"

