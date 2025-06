Inter Chivu riparte dal 3-5-2 | ma sono già pronte alcune novità tattiche durante il Mondiale Ecco quali

Cristian Chivu riparte dalla solida base del 3-5-2, ma già si intravedono nuove strategie tattiche pronte per il Mondiale. L’ex difensore nerazzurro sta lavorando con attenzione per innovare senza stravolgere, puntando a rafforzare la squadra e sorprendere gli avversari. Ecco le idee che potrebbero rivoluzionare l’Inter nel prossimo futuro, portando freschezza e imprevedibilità in campo.

Inter, Chivu riparte dal 3-5-2: ma sono già pronte alcune novità tattiche durante il Mondiale. Ecco le idee del tecnico nerazzurro. Cristian Chivu è al timone dell’ Inter con un compito affascinante ma delicato: modellare la squadra secondo le sue idee tattiche. L’ex difensore nerazzurro intende agire con calma e discernimento, evitando rivoluzioni immediate su un gruppo che ha alle spalle un lungo percorso con un altro tecnico e, soprattutto, è ancora segnato dalla pesante sconfitta in finale di Champions League. L’agenda di Chivu, almeno inizialmente, si concentra principalmente sull’aspetto tattico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, Chivu riparte dal 3-5-2: ma sono già pronte alcune novità tattiche durante il Mondiale. Ecco quali

In questa notizia si parla di: chivu - tattiche - inter - riparte

Come giocherebbe l’Inter con Chivu: modulo e tattiche - Con Chivu in panchina, l’Inter potrebbe adottare un modulo flessibile, come il 3-5-2 o il 4-2-3-1, per sfruttare la sua duttilità e senso tattico.

Annunciato Chivu allenatore dell'Inter, rebus sul vice, il mercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una community riservata,... Vai su Facebook

Inter, nessuna scossa: Chivu segue la traccia ma occhio ad una novità sostanziale; LIVE Allenatore Inter, ci siamo per Chivu: domani la firma. Contratto biennale; Il nuovo Parma di Chivu: tra scelte tattiche e un altro modulo.

Inter, con Chivu nasce la squadra del futuro: cambio generazionale e continuità tattica. Da Pio Esposito a Sucic Segnala msn.com: La nuova Inter di Cristian Chivu inizia a prendere forma e si prepara all'inizio del Mondiale per Club negli Stati Uniti.