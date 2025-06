Inter bonus Mondiale per Club? Marotta parlerà a squadra e staff negli Stati Uniti

L'Inter è ufficialmente in partenza per gli Stati Uniti, pronta a conquistare il palcoscenico mondiale. Con Marotta e il team carichi e determinati, il club si prepara a vivere una fase cruciale della stagione, tra sfide internazionali e opportunità di crescita. La tournée americana si preannuncia come un momento chiave per rafforzare il legame con i tifosi e puntare sempre più in alto. L'avventura statunitense sta per iniziare: restate con noi per tutti gli aggiornamenti!

L`Inter è ufficialmente partita alla volta degli Stati Uniti dove, nella notte italiana fra martedì 16 e mercoledì 17 giugno, darà il via alla. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - stati - uniti - bonus

Inzaghi a Inter Tv: «I ragazzi sono stati bravissimi, c’era un po’ di timore ma…» - Dopo il convincente successo per 2-0 contro il Torino, Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter TV.

Infortunio alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti Vai su Facebook

LUIS HENRIQUE AD UN PASSO DALL'INTER! ? #LuisHenrique è sempre più vicino all'#Inter. Secondo le informazioni raccolte da http://Calciomercato.it, l'ultima offerta nerazzurra è di 22 milioni di euro più 4 di bonus, un totale di 26 milioni che ha ulteri Vai su X

Inter, bonus Mondiale per Club? Marotta parlerà a squadra e staff negli Stati Uniti; Quanto vale vincere il Mondiale per Club: tutte le cifre ufficiali per l'edizione 2025; Inter, Luis Henrique è ufficiale: affare da 23 milioni più bonus.

De Zerbi esalta Luis Henrique: "Bell'acquisto per l'Inter, ha queste qualità. Incognita tre gare, non le ha mai fatte" Riporta msn.com: Luis Henrique è a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell'Inter che lo ha prelevato dal Marsiglia per circa 25 milioni di euro bonus compresi.