Inter Bastoni può seguire Inzaghi | l’erede arriva dalla Premier

Il calcio internazionale continua a sorprenderci, e l'Inter si trova al centro di una vera e propria rivoluzione. Dopo la delusione dello Scudetto sfuggito all’ultimo istante, i nerazzurri sono pronti a rafforzare il loro reparto difensivo, con Simone Inzaghi che valuta attentamente le opzioni per sostituire Bastoni. La possibilità di un trasferimento dalla Premier League apre nuovi scenari e mette in gioco il futuro della squadra. Resta da capire se questa mossa cambierà le sorti della prossima stagione.

Simone Inzaghi, da poco diventato da poco nuovo allenatore dell'Al-Hilal, avrebbe fatto il nome alla dirigenza saudita di Bastoni. Il rischio di perderlo è concreto e, per questo motivo, l'Inter si starebbe muovendo per il suo erede. Può arrivare dalla Premier League ed è un profilo di alto livello. Non è certamente un periodo facile per i nerazzurri dopo quanto accaduto di recente. Prima lo Scudetto perso all'ultima giornata in favore del Napoli, poi l'umiliazione in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, infine la decisione di Simone Inzaghi di salutare e di sbarcare in Arabia Saudita, firmando con l' Al-Hilal.