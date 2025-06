Intelligenza Artificiale Pescara e Declino del Pensiero Critico | La Nuova Dipendenza Invisibile

In un mondo sempre più dominato dall’intelligenza artificiale, cresce anche il rischio di un declino del pensiero critico, diventato una “dipendenza invisibile”. Questa evoluzione non è solo culturale, ma esistenziale, poiché ci allontana dalla complessità e dal valore del dubbio. Le nuove generazioni, come sottolinea Alessandro Mongiello, devono riscoprire l’importanza dell’argomentare e del confronto per preservare la nostra capacità di riflettere e crescere.

Il problema non è solo culturale, è esistenziale. L’intelligenza artificiale sta lentamente occupando lo spazio del dubbio, della complessità, della riflessione. Ci propone risposte rapide, semplificate, sempre più seducenti nella loro apparente oggettività. Ma ciò che perdiamo, nell’affidarci ad essa, è l’abitudine al confronto, alla fatica dell’argomentazione, al valore del dubbio. Le nuove generazioni crescono Alessandro Mongiello in un ecosistema in cui la verità è algoritmica. I contenuti sono suggeriti, i gusti plasmati, i pensieri orientati. Non è più necessario chiedersi “perché”, basta accettare “quello che viene proposto”. 🔗 Leggi su Citypescara.com

intelligenza - artificiale - pescara - declino

