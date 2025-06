Intelligenza Artificiale e PMI | un corso gratuito per acquisire competenze strategiche

Alla luce di questi rapidi sviluppi, è fondamentale per le PMI italiane acquisire competenze strategiche nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Per questo, abbiamo ideato un corso gratuito pensato proprio per te: un’opportunità unica per trasformare la tua impresa, rimanere competitivo e guidare l’innovazione. Non lasciarti sfuggire questa occasione: investire nel futuro inizia oggi, con le competenze giuste al momento giusto.

Nel 2025 l’Intelligenza Artificiale (IA) rappresenta un elemento centrale nei processi di innovazione delle piccole e medie imprese italiane. La diffusione di soluzioni basate sull’AI è in forte crescita: secondo il Work Trend Index 2025 di Microsoft, il 70% delle aziende italiane ha già introdotto agenti AI nei flussi operativi e il 60% prevede di aumentare gli investimenti in questa tecnologia entro i prossimi tre anni. Alla luce di questi dati, emerge la necessità di un rafforzamento delle competenze digitali anche all’interno delle PMI. In risposta a questa esigenza, Microsoft, in collaborazione con Founderz e Maggioli Editore, ha realizzato il percorso formativo gratuito “AI Skills for All – PMI”. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Intelligenza Artificiale e PMI: un corso gratuito per acquisire competenze strategiche

