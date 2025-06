Insulti ossessione per Sinner e polemiche | Kyrgios tagliato pure dalla Bbc come opinionista

L’ossessione per Sinner alimenta polemiche e tensioni nel mondo del tennis, mentre Kyrgios, al numero 636, viene tagliato dalla BBC come opinionista. L’australiano, ormai lontano dai riflettori, non sarà a Wimbledon né come giocatore né come commentatore, segnando un cambiamento che fa discutere gli appassionati. Un capitolo che si apre con molte incognite, lasciando intuire che il tennis sta vivendo una stagione di trasformazioni e sorprese.

