Insulina settimanale l' Italia è il primo paese in Europa a renderla disponibile e rimborsabile

L’Italia rompe gli schemi nel trattamento del diabete: prima in Europa, rende disponibile e rimborsabile l’insulina settimanale. Questa innovazione permette ai pazienti di ridurre le iniezioni da sette a una sola volta alla settimana, migliorando qualità di vita e aderenza alla terapia. Un passo avanti significativo nella gestione del diabete, che promette di rivoluzionare il modo in cui affrontiamo questa condizione. Un futuro più semplice e più sereno è finalmente possibile.

Si tratta di un farmaco che consente ai pazienti diabetici di effettuare una sola iniezione settimanale anziché sette, passando quindi da 365 a 52 all'anno.

