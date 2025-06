Insieme per una città più sicura Musica in piazza XX Settembre Prima la danza poi tutti in pista

Piazza XX Settembre si trasforma in un palcoscenico di emozioni e divertimento con "Che Bella Bologna che Balla". Dopo le esibizioni dei talentuosi ballerini della scuola Gabuso, la piazza diventa una grande pista da ballo aperta a tutti. Un appuntamento gratuito che unisce musica, danza e convivialità , promuovendo una città più sicura e vivace. Per l’occasione, sul palco della...

Piazza XX Settembre prima diventa il palcoscenico dove si esibiscono i bravissimi ballerini della storica scuola di Ballo Gabuso poi si trasforma in una pista dove tutti possono ballare. È l'iniziativa 'Che Bella Bologna che Balla', una serata gratuita che fa parte del cartellone di XXL Piazza Libera, il progetto di riqualificazione urbana promosso da Confcommercio Ascom Bologna in co-progettazione con il Comune. Per l'occasione, sul palco della piazza, dalle 21, si esibiranno i maestri della storica scuola di Ballo Gabusi, che offriranno un vero e proprio spettacolo. Poi la piazza sarà a disposizione di tutta la cittadinanza.

