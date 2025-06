Insegue l' ex fidanzata in auto e la sperona a Terracina follia di un 32enne arrestato per tentato omicidio

Una notte di follia a Terracina: un uomo di 32 anni, inviato dall’ira e dalla disperazione, ha inseguito e speronato l’auto della sua ex fidanzata, sfiorando la tragedia. La sua folle corsa si è conclusa con un arresto per atti persecutori e tentato omicidio, sollevando ancora una volta il velo sulla drammatica escalation di violenza nelle relazioni. Una vicenda che lascia spazio solo alla riflessione e alla necessità di interventi più incisivi.

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Terracina per atti persecutori e tentato omicidio dopo aver inseguito e speronato l'auto della sua ex. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Insegue l'ex fidanzata in auto e la sperona a Terracina, follia di un 32enne arrestato per tentato omicidio

In questa notizia si parla di: auto - terracina - arrestato - tentato

Violento scontro all’ingresso della rotonda tra due auto: feriti seriamente i conducenti dei veicoli, due uomini di 58 e 20 anni. L’impatto al confine tra Terracina e San Felice - Un violento scontro tra due auto ha avuto luogo questa mattina all'ingresso della rotonda di San Vito, al confine tra Terracina e San Felice Circeo.

Sperona l’auto dell’ex e la manda fuori strada: 32enne arrestato per tentato omicidio a Terracina https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/11/news/spia_gps_sperona_l_auto_dell_ex_e_la_manda_fuori_strada_32enne_arrestato-424661935/?rss&ref=twhl Vai su X

Prima le minacce al telefono, poi il gps, l'inseguimento in auto e l'incidente. I carabinieri di Terracina (Latina) hanno arrestato un uomo di 32 anni per il reato di atti persecutori e tentato omicidio. Il 32enne, non accettando la fine della relazione con la vittima, è Vai su Facebook

Insegue l'ex fidanzata in auto e la sperona a Terracina, follia di un 32enne arrestato per tentato omicidio; Segue la ex in auto e la sperona facendola uscire fuori strada: Ti uccido; Sperona l’auto della ex per ucciderla: arrestato a Terracina per tentato omicidio.

Insegue l'ex fidanzata in auto e la sperona a Terracina, follia di un 32enne arrestato per tentato omicidio Secondo virgilio.it: Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Terracina per atti persecutori e tentato omicidio dopo aver inseguito e speronato l'auto della sua ex.