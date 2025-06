Innaffiava la cannabis per Walter e fu condannato fissata l' udienza in appello

In un mondo dove il sostegno tra amici può sfociare in complicazioni legali, la storia di Marco B. e Walter De Benedetto mette in luce le sfide di chi si impegna per cause terapeutiche. Aiutare un amico nella coltivazione di cannabis per uso terapeutico diventa un atto di solidarietà, ma può anche portare a conseguenze imprevedibili. E ora, a quasi due anni dalla scomparsa di Walter, Marco B. si trova di fronte a una condanna che apre nuove riflessioni sul confine tra solidarietà e legalità.

Aveva aiutato l'amico Walter De Benedetto a coltivare cannabis per uso terapeutico. Innaffiava le piante quando l'amico non poteva. Ma dopo un blitz delle forze dell'ordine è finito a processo. A quasi due anni dalla scomparsa di Walter, Marco B., è stato condannato in primo grado a oltre un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Innaffiava la cannabis per Walter e fu condannato, fissata l'udienza in appello

In questa notizia si parla di: walter - innaffiava - cannabis - condannato

Innaffiava la cannabis per Walter e fu condannato, fissata l'udienza in appello.

Annaffiava le piante di marijuana per l'amico malato che si curava con la sostanza: condannato, chiede assoluzione Si legge su corrierediarezzo.it: Coda giudiziaria alla vicenda di Walter De Benedetto paladino della cannabis terapeutica assolto e poi deceduto: in appello il suo collaboratore ...