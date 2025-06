Iniziati i lavori per la nuova scuola media Marco Martello

Sono iniziati ufficialmente i lavori per la nuova scuola media Marco Martello a Petriolo, un investimento di oltre 4,5 milioni di euro che trasformerà il futuro educativo della comunità. Con il supporto del Ministero dell’Istruzione e del PNRR, questa struttura innovativa garantirà un ambiente all’avanguardia per studenti e insegnanti. L’attesa è finita: il progetto, che si concluderà nel giugno 2026, rappresenta un importante passo avanti per il nostro territorio.

Sono iniziati i lavori alla scuola media "Marco Martello", a Petriolo. Lo scorso 19 maggio è stato stipulato il contratto con la ditta Pipponzi di Civitanova. Ieri è partita ufficialmente l’opera. L’intervento dovrebbe durare poco più di un anno: la fine dei lavori è prevista per il 30 giugno 2026. Un’opera da 4.550.000 euro, di cui 3 milioni finanziati dal Ministero dell’istruzione poi confluiti nel Pnrr, 800mila euro di contributo Gse (Gestore dei servizi energetici) e 750mila euro del Comune, con un mutuo netto. Non si tratta quindi di un intervento post-sisma. Dopo la demolizione della scuola, effettuata nel 2022, l’amministrazione Santinelli ha ritenuto opportuno rifare il progetto, dando vita a uno nuovo "più consono e funzionale alle esigenze del paese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Iniziati i lavori per la nuova scuola media "Marco Martello"

