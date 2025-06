Infortunio Musetti c’è lesione | a rischio il Queen’s e Wimbledon

L'infortunio di Lorenzo Musetti, che ha subito una lesione all’adduttore sinistro durante il Roland Garros, mette a rischio la sua partecipazione a Wimbledon e al Queen’s. Gli esami recenti indicano un stop di circa 15 giorni, rendendo difficile per il giovane talento tornare in campo in tempo. La sua assenza sarebbe un duro colpo per i fan e per il circuito, ma la speranza è che possa recuperare rapidamente e tornare protagonista sui campi.

Lesione all'adduttore sinistro e stop di circa 15 giorni. È quanto emerge dagli esami effettuati da Lorenzo Musetti in seguito all' infortunio subito al Roland Garros che lo ha costretto al ritiro nel quarto set della semifinale contro Carlos Alcaraz lo scorso 6 giugno. Sembra praticamente certo dunque il forfait dal Queen's, torneo Atp 500 sull'erba che si svolgerà dal 16 al 22 giugno, in cui avrebbe dovuto prendere confidenza con la nuova superficie. L'obiettivo è infatti evitare rischi in vista di Wimbledon, che partirà il 30 giugno. Ai Championships, il numero sei del mondo difenderà infatti la semifinale del 2024, quando perse da Novak Djokovic.

