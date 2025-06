Indie | Boeing per Londra precipita poco dopo il decollo 242 morti Un solo superstite Nessun italiano coinvolto

Tragedia aerea scuote il mondo: un Boeing 787 dell'Air India, diretto a Londra, si schianta pochi secondi dopo il decollo da Ahmedabad, causando la morte di 242 persone e lasciando un solo superstite. La tragedia, ancora più scioccante perché nessun italiano tra le vittime, solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza dei voli e sulle cause dell’incidente. Una vicenda che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di vigilare sempre con attenzione.

Ci sarebbe un solo superstite fra le 242 persone che erano a bordo del Boeing 787 dell'Air India diretto a Londra precipitato oggi, 12 giugno 2025, su un'area residenziale a pochi secondo dal decollo dalla cittĂ indiana di Ahmedabad, a differenza delle valutazioni iniziali della polizia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Indie: Boeing per Londra precipita poco dopo il decollo. 242 morti. Un solo superstite. Nessun italiano coinvolto

In questa notizia si parla di: boeing - londra - decollo - superstite

India, aereo Boeing 747 diretto a Londra precipita poco dopo decollo da aeroporto Ahmedabad, morti i 242 passeggeri – VIDEO - Una tragedia aerea scuote l'India: un Boeing 747 diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, con 242 persone a bordo.

Vi sarebbe almeno un superstite fra le 242 persone che erano a bordo del Boeing 787 dell'Air India diretto a Londra precipitato oggi su un'area residenziale a pochi secondo dal decollo dalla cittĂ indiana di Ahmedabad. #ANSA Vai su X

Ci sarebbe un superstite nell’aereo di linea Boeing 787 Dreamliner della compagnia Air India partito dall'aeroporto Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad e diretto a Londra Gatwick che è precipitato pochi minuti dopo il decollo nei pressi della città di Meg Vai su Facebook

Incidente aereo in India: due sopravvissuti, 204 corpi ritrovati. Polizia: “Oltre 290 vittime”; India, cade aereo con a bordo 242 persone. Media: almeno un superstite; Incidente aereo in India, oggi: volo con 242 persone per Londra si schianta su uno studentato dopo il decollo. «Un sopravvissuto a bordo, vittime anche a terra».

Cade un aereo Air India per Londra con 242 persone a bordo: nessun superstite Riporta msn.com: Il volo di linea è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad, finendo su un ostello che ospita medici ...