India | Tajani non risultano esserci italiani coinvolti

Roma, 12 giu. (LaPresse) – In merito all’aereo caduto in India, “abbiamo fatto dei riscontri e non risultano esserci italiani nella lista dei passeggeri”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando al vertice Weimar+ a Villa Madama. “Un italiano che abita vicino all’aeroporto ha visto l’incidente”, ha detto ancora, precisando che la persona in questione “sta bene”. 🔗 Leggi su Lapresse.it