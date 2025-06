India precipita aereo su centro abitato si contano oltre 290 morti | un solo sopravvissuto tra i passeggeri

Una tragedia devastante scuote l'India: un aereo di Air India si è schiantato su un centro abitato durante il decollo da Londra, causando oltre 290 vittime e un solo sopravvissuto. Un dramma che lascia senza parole e solleva interrogativi sulla sicurezza dei voli internazionali. La comunità internazionale si mobilita per gestire questa immane perdita di vite umane e per capire le cause di questa terribile sciagura.

L'aereo di Air India era diretto all'aeroporto londinese di Gatwick ed è precipitato durante la fase di decollo: il mayday è stato lanciato a meno di un minuto dalla partenza. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha reso noto che non ci sono connazionali tra i passeggeri del volo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - India, precipita aereo su centro abitato, si contano oltre 290 morti: un solo sopravvissuto tra i passeggeri

