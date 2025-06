india precipita aereo diretto a londra con 242 persone a bordo

Una tragedia scuote l’India: un volo Air India con oltre 240 persone a bordo è precipitato poco dopo il decollo da Ahmedabad, dirigendosi verso Londra. Le prime immagini mostrano una vasta nube di fumo nero sollevarsi dal sito dell’incidente, lasciando sgomento e interrogativi sulla dinamica di questa drammatica fatalità. È un momento di grande preoccupazione che ci ricorda quanto siano fragili i viaggi aerei e l’importanza della sicurezza nel cielo.

Un aereo con oltre 240 persone a bordo è precipitato in India poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, nel Gujarat. Lo riportano i media locali. Secondo il Times of India l’aereo, un Boeing 787 Dreamliner che era diretto a Londra, è caduto sulla zona Meghani della città. Le immagini mostrano una massiccia nube di fumo nero che si alza dal luogo dell’incidente. London-bound Air India plane erupts into fireball in Ahmedabad caught on video #Ahmedabad #AhmedabadAirport #London #UK #AirIndia #Gujarat #PlaneCrash pic.twitter.comAsnqVnEoWI — WION (@WIONews) June 12, 2025 Aereo caduto è volo Air India diretto a Londra Gatwick. 🔗 Leggi su Lapresse.it