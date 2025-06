India precipita aereo con 442 a bordo

Una tragedia si è consumata in India: un aereo di Air India con 442 persone a bordo è precipitato appena decollato da Ahmedabad, la sua destinazione Londra. Le immagini di fumo nero e le prime testimonianze dipingono uno scenario di grande cordoglio e preoccupazione. Mentre l'India si stringe nel dolore, le autorità avviano le indagini per chiarire le cause di questa drammatica perdita, un evento che scuote il mondo dell'aviazione e non solo.

11.19 Un aereo di linea della compagnia Air India diretto a Londra è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad. A bordo c'erano 242 persone. L'aereo risulta precipitato su un'area residenziale. Video diffusi in rete mostrano una lunga colonna di fumo nero che si alza dal luogo dello schianto, avvenuto nel Gujarat, India occidentale. Secondo il sito Flightradar24, il volo AI171, un Boeing 787-8, ha trasmesso l'ultimo segnale pochi secondi dopo il decollo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

