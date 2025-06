India precipita aereo con 242 persone a bordo su uno studentato per medici | era diretto a Londra | Polizia | Nessun superstite vittime anche a terra

Una tragedia sconvolge l'India: l'aereo Air India AI171, diretto a Londra, si schianta poco dopo il decollo su uno studentato per medici a Meghani Nagar, con 242 persone a bordo. Nessun superstite tra i passeggeri e le vittime si registrano anche a terra, lasciando una comunità sconvolta e alla ricerca di risposte. La polizia indaga sul terribile incidente, mentre il mondo si stringe attorno alle vittime di questa drammatica perdita.

L'Air India AI171, in volo verso lo scalo di Gatwick, è caduto cinque minuti dopo il decollo sull'edificio all'interno di una zona residenziale chiamata Meghani Nagar. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - India, precipita aereo con 242 persone a bordo su uno studentato per medici: era diretto a Londra | Polizia: "Nessun superstite, vittime anche a terra"

In questa notizia si parla di: india - precipita - aereo - persone

Volo dell'Air India diretto a Birmingham precipita con 242 persone a bordo - Tragedia aerea scuote l'India: un volo diretto a Birmingham, con 242 persone a bordo, si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad.

L'aereo dell'Air India diretto a Londra e precipitato poco dopo il decollo da Ahmedabad risulta essere precipitato su un'area residenziale in India. A bordo c’erano 242 persone. Nelle immagini, i resti dell'aereo precipitato #india #incidente #aereo Vai su Facebook

L'aereo dell'Air India diretto a Londra è precipitato poco dopo il decollo da Ahmedabad risulta essere precipitato su un'area residenziale. A bordo c’erano 242 persone. Lo riferisce la Bbc, citando fonti indiane. Le immagini dei resti dell'aereo su un edificio #AirI Vai su X

India, tragico incidente: cade un aereo diretto a Londra; Un Boeing è precipitato dopo il decollo in India con 242 persone a bordo; Aereo dell'Air India diretto a Londra si schianta subito dopo il decollo da Ahmedabad: 244 a bordo.

Disastro aereo in India, volo per Londra precipita e si schianta su un palazzo, a bordo 242 persone Da gazzetta.it: Un aereo della Air India è precipitato nella mattinata di giovedì 12 giugno subito dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, come riportato dai media del paese.