India precipita aereo con 242 persone a bordo | era diretto a Londra | Polizia | Nessun superstite

Tragedia nell'aviazione: l’Air India AI171, diretto a Londra, precipita pochi minuti dopo il decollo, tragicamente senza superstiti. Con 242 persone a bordo, la causa resta ancora da accertare, mentre le autorità indagano nel cuore di Meghani Nagar. Questo incidente scuote l’intera comunità e solleva domande sulla sicurezza dei voli internazionali. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti su questa scomparsa improvvisa.

L'Air India AI171, in volo verso lo scalo di Gatwick, è caduto cinque minuti dopo il decollo su un ostello per medici all'interno di una zona residenziale chiamata Meghani Nagar. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - India, precipita aereo con 242 persone a bordo: era diretto a Londra | Polizia: "Nessun superstite"

Volo dell'Air India diretto a Birmingham precipita con 242 persone a bordo - Tragedia aerea scuote l'India: un volo diretto a Birmingham, con 242 persone a bordo, si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad.

Aereo di linea precipita poco dopo il decollo in India: si schianta sulle case con 242 persone a bordo; Un aereo con 242 persone a bordo precipita ad Ahmedabad, in India; Volo Air India caduto, nessun superstite. Recuperati almeno 60 corpi carbonizzati. Boeing: «Indaghiamo.

Disastro aereo in India, volo per Londra precipita e si schianta su un palazzo, a bordo 242 persone. Un aereo della Air India è precipitato nella mattinata di giovedì 12 giugno subito dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad.