India precipita aereo con 242 persone a bordo | era diretto a Londra | Oltre 300 morti | Lo schianto su uno studentato | Trovato un unico superstite vittime anche a terra

Tragedia in India: un aereo di Air India con 242 persone a bordo si schianta poco dopo il decollo, causando oltre 300 vittime tra passeggeri e abitanti locali. L’incidente, avvenuto nella zona residenziale di Meghani Nagar, ha lasciato un solo superstite. Una drammatica tragedia che scuote il mondo dell’aviazione e suscita profonde riflessioni sulla sicurezza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica notte.

L'Air India AI171, in volo verso lo scalo di Gatwick, è caduto cinque minuti dopo il decollo sull'edificio all'interno di una zona residenziale chiamata Meghani Nagar.

Volo dell'Air India diretto a Birmingham precipita con 242 persone a bordo - Tragedia aerea scuote l'India: un volo diretto a Birmingham, con 242 persone a bordo, si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad.

Un aereo di Air India, con a bordo 242 persone, è precipitato cinque minuti dopo il decollo dall'Aeroporto Internazionale di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat. L'unico superstite, secondo i media locali, è un passeggero, seduto al posto 11A.

UPDATE [12.06-14:00] #Aeroporto #Ahmedabad #AMD #India #incidente #aereo precipita al decollo un Boeing 787-8 Dreamliner diretto a #Londra #London #Gatwick con 242 persone a bordo (di cui 10 di equipaggio) su edifici. Sono morti anche 5 studenti

India, volo Air India per Birmingham precipita con 242 persone a bordo; Volo Air India caduto, in arrivo squadra inquirenti Usa. Recuperati 204 corpi. Boeing: «Indaghiamo; Aereo di Air India per Londra si schianta subito dopo il decollo: 242 a bordo, due sopravvissuti.

India, aereo precipita su uno studentato: 242 a bordo. Oltre 290 morti. Il volo di linea è caduto subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad, finendo su un ostello che ospita medici specializzandi.