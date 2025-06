India precipita aereo con 242 persone a bordo | era diretto a Londra | Almeno 133 morti

Una tragedia sconcertante scuote l'India: l’aereo Air India AI171, diretto a Londra, si schianta appena decollato, causando almeno 133 vittime su 242 persone a bordo. L’incidente, avvenuto a Meghani Nagar, ha colpito profondamente il paese e il mondo intero. In un momento di dolore e incertezza, si cerca di fare luce sulle cause di questa drammatica perdita, mentre si piangono le vite spezzate e si cerca di stringere i sopravvissuti in un abbraccio di solidarietà.

L'Air India AI171, in volo verso lo scalo di Gatwick, è caduto cinque minuti dopo il decollo su un ostello per medici all'interno di una zona residenziale chiamata Meghani Nagar. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - India, precipita aereo con 242 persone a bordo: era diretto a Londra | "Almeno 133 morti"

In questa notizia si parla di: india - precipita - aereo - persone

Volo dell'Air India diretto a Birmingham precipita con 242 persone a bordo - Tragedia aerea scuote l'India: un volo diretto a Birmingham, con 242 persone a bordo, si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad.

Un aereo di linea della compagnia Air India diretto in Inghilterra è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad. Lo riporta la Tv indiana, che parla di 242 persone a bordo. #blogsocialtv #schianto #india #londra #AirIndia Vai su X

#UltimOra, precipita aereo di linea della compagnia #AirIndia diretto a #Londra. Lo schianto subito dopo il decollo dalla città indiana di #Ahmedabad. Lo riporta la Tv indiana, che parla di 242 persone a bordo. Gli aggiornamenti nella prossima edizione del Tg Vai su Facebook

Aereo di linea precipita poco dopo il decollo in India: si schianta sulle case con 242 persone a bordo; Un Boeing è precipitato dopo il decollo in India con 242 persone a bordo; Incidente aereo in India, volo con 242 persone si schianta sulle case ad Ahmedabad: «Diretto a Londra, si temono vittime».

India, precipita aereo diretto a Londra con 242 persone a bordo. Caduto su un’area residenziale. Nessun italiano coinvolto Segnala msn.com: Un aereo con oltre 240 persone a bordo è precipitato in India poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, nel ...