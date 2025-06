India precipita aereo con 242 a bordo

Una tragedia aerea scuote l'India: un volo di Air India con 242 persone a bordo è precipitato poco dopo il decollo da Ahmedabad, esplodendo in una colonna di fumo nero visibile a distanza. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause e assistere i sopravvissuti. Questo incidente mette in evidenza ancora una volta l'importanza della sicurezza nel trasporto aereo internazionale. Restate con noi per aggiornamenti continui su questa terribile vicenda.

11.19 Un aereo di linea della compagnia Air India diretto a Londra è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad. A bordo c'erano 242 persone. L'aereo risulta precipitato su un'area residenziale. Video diffusi in rete mostrano una lunga colonna di fumo nero che si alza dal luogo dello schianto, avvenuto nel Gujarat, India occidentale. Secondo il sito Flightradar24, il volo AI171, un Boeing 787-8, ha trasmesso l'ultimo segnale pochi secondi dopo il decollo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

