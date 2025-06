India | polizia non sembrano esserci sopravvissuti in schianto aereo

Una tragedia di proporzioni sconvolgenti scuote Ahmedabad: un aereo di Air India con oltre 240 persone a bordo si è schiantato poco dopo il decollo, lasciando poche speranze di sopravvivenza. Le autorità confermano la gravità dell’incidente e stanno lavorando senza sosta per far luce sulle cause e fornire supporto alle famiglie coinvolte. Questo drammatico evento ci ricorda quanto sia fragile la vita in volo e l’importanza di garantire massima sicurezza.

Ahmedabad (India), 12 giu. (LaPresseAP) – Il commissario della polizia di Ahmedabad, G.S. Malik, ha dichiarato ad Associated Press che non sembrano esserci sopravvissuti nello schianto dell’aereo di Air India con oltre 240 persone a bordo che è caduto poco dopo il decollo da Ahmedabad. “Sembra che non ci siano sopravvissuti nello schianto aereo”, ha dichiarato il commissario ad AP, aggiungendo che, dato che l’aereo è precipitato in una zona residenziale con uffici, “anche alcuni abitanti del luogo potrebbero essere morti”. “Si sta accertando il numero esatto delle vittime”, ha detto G.S. Malik. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India: polizia, non sembrano esserci sopravvissuti in schianto aereo

Un Boeing 787 di Air India, diretto a Londra, è precipitato nella mattina del 12 giugno poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat. Il volo è caduto nelle vicinanze dell'aeroporto.

