India nave portacontainer va a fuoco al largo del Kerala

Una nave portacontainer in fiamme al largo delle coste del Kerala ha scatenato un'urgente operazione di salvataggio e prevenzione ecologica in India. Le autorità di Nuova Delhi sono impegnate in uno sforzo coordinato per rimorchiare la nave e scongiurare una catastrofe ambientale. La posta in gioco è alta: il delicato ecosistema del Kerala potrebbe subire danni irreversibili se l'incendio non sarà sotto controllo. La tensione aumenta mentre le squadre lavorano senza sosta per proteggere il patrimonio naturale della regione.

In India una nave portacontainer ha preso fuoco al largo delle coste del Kerala, nel sud del Paese. Per evitare un potenziale disastro ecologico, secondo quanto riferito dalle autorità di Nuova Delhi, la guardia costiera indiana lavora per cercare di rimorchiare la nave. L'attenzione rimane concentrata sulle operazioni di spegnimento e sul tentativo di impedire alla nave di andare alla deriva verso la costa indiana.

India, nave con carico pericoloso naufraga a largo Kerala: stato di allerta - Una nave container, la MSC ELSA 3, battente bandiera liberiana e carica di merci pericolose, è naufragata al largo delle coste del Kerala, in India.

