India | media trovato un passaggero sopravvissuto a schianto aereo

Un incredibile miracolo in India: tra le rovine dell'incidente aereo di Ahmedabad, un passeggero è sopravvissuto allo schianto appena dopo il decollo. La scoperta ha lasciato medici e familiari senza parole, mentre la tragedia si dipana tra incertezze e speranze. In un momento così delicato, il suo destino rimane incerto, ma quella piccola luce di sopravvivenza dà speranza a molti. Questa vicenda si sviluppa ancora, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza aerea mondiale.

Milano, 12 giu. (LaPresse) – In India è stato trovato un passeggero sopravvissuto allo schianto del volo di Air India precipitato ad Ahmedabad poco dopo il decollo. Lo riporta l’agenzia di stampa indiana Ani, citando il commissario di polizia di Ahmedabad GS Malik. “La polizia ha trovato un sopravvissuto sul sedile 11A. È in ospedale ed è in cura. Non è ancora possibile fornire informazioni sul numero delle vittime”, ha detto Malik. 🔗 Leggi su Lapresse.it