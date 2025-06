India in fiamme nave portacontainer con a bordo merci pericolose

Una crisi ambientale incombente minaccia le coste del Kerala: una nave portacontainer in fiamme, carica di merci pericolose, sta mettendo a rischio l’ecosistema locale. La Guardia Costiera indiana lavora senza sosta per rimettere in salvo questa imbarcazione e prevenire un disastro ecologico di vaste proporzioni. La lotta contro le fiamme e il tentativo di controllare la deriva sono fondamentali per proteggere le coste e le comunità circostanti.

La Guardia Costiera indiana sta tentando di rimorchiare una nave portacontainer che ha preso fuoco al largo delle coste del Kerala, nel sud dell’India, all’inizio di questa settimana, per evitare un potenziale disastro ecologico, secondo quanto riferito dalle autorità di Nuova Delhi. L’attenzione rimane concentrata sulle operazioni di spegnimento e sul tentativo di impedire alla nave di andare alla deriva verso la costa indiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India, in fiamme nave portacontainer con a bordo merci pericolose

India, nave con carico pericoloso naufraga a largo Kerala: stato di allerta - Una nave container, la MSC ELSA 3, battente bandiera liberiana e carica di merci pericolose, è naufragata al largo delle coste del Kerala, in India.

